Bruno Gagliasso tem crise de choro em audiência com Day McCarthyFoto: Reprodução

Publicado 10/05/2024 08:22

Diferente do que tem circulado na web, Day McCarthy não abandonou a audiência do processo criminal em que é ré por racismo contra a filha de Bruno Gagliasso, mas sim teve seu áudio cortado e, em seguida, sua transmissão encerrada pelo juiz após ofendê-lo. A coluna revela detalhes com exclusividade do show de horrores que a socialite protagonizou no tribunal.

Fontes da coluna que acompanharam a audiência no tribunal relataram que Bruno ficou bastante abalado durante a Audiência de Instrução de Julgamento, que aconteceu na Primeira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (9).

Ainda segundo fontes da coluna, o marido de Giovanna Ewbank se exaltou com as perguntas feitas pelos advogados de defesa de Day e precisou ser acalmado pelos que ali estavam.

Além disso, Gagliasso chorou copiosamente ao relembrar e verbalizar os ataques de injúria e racismo que Day proferiu à filha dele com Giovanna Ewbank, a pequena Titi, de 10 anos, em 2017. O ator precisou tomar um copo de água para se acalmar.

Já McCarthy participou por meio de uma videoconferência por morar no exterior e deu um show durante a audiência. Além de ofender o magistrado que presidia a audiência, ela dificultou ao máximo o interrogatório, dando respostas diferentes às perguntas que lhe eram feitas.

A coluna entrou em contato com os advogados de Bruno Gagliasso, mas até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno, o espaço segue aberto.

Já o advogado de defesa de Day McCarthy nos informou que: “A audiência de hoje foi atípica, algo que jamais vi e imaginei na minha profissão", disse o advogado Gil Ortuzal. "Uma mistura de emoções em dissonância com as questões jurídicas técnicas, em especial da defesa. O juiz abriu prazo para alegações finais, só depois irá proferir a sentença. Foi uma audiência lastimável”, finalizou.