Leonardo detona apresentação de Madonna - Reprodução/Instagram

Leonardo detona apresentação de MadonnaReprodução/Instagram

Publicado 09/05/2024 17:45 | Atualizado 09/05/2024 17:46

Leonardo detonou o show que Madonna realizou na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado (4). O cantor elogiou o talento da Rainha do Pop, mas classificou o espetáculo como “uma suruba”.



O sertanejo roda o Brasil com um show intitulado "Cabaré", afirmou que não assistiu ao show da artista norte-americana. “A gente não perde tempo com esse tipo de show. Aquilo lá não é show, é uma suruba. Aquilo lá, você faz em outro lugar, não é em show, não é em palco. Se tiver que fazer, faz na casa de suingue", declarou.



Em seguida, o marido de Poliana Rocha associou o show ao satanismo: "Tem muita coisa ali que é voltada para Satanás, para o diabo a quatro. Tem muita coisa errada. É o que eu acho, minha opinião".



Por fim, Leonardo fez elogios ao talento de Madonna. “Ela é uma baita de uma cantora. Quem somos nós, meros mortais, para falar de uma cantora como a Madonna, com aquele vigor físico, com aquela dança que ela faz?”, afirmou. “Para mim, como cantora, ela é a melhor, disparada. Não tem cantora que chegue nos pés. A performance como cantora é demais, é maravilhosa. Agora, o contexto em si, o satanismo junto… Eu sou cristão, então não gosto”. Confira abaixo: