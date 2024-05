Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Publicado 09/05/2024 14:59 | Atualizado 09/05/2024 15:02

Jojo Todynho surgiu nas redes sociais para exigir mais ações das autoridades diante da tragédia no Rio Grande do Sul. Em um vídeo, a cantora fez um apelo ao poder público e elogiou a mobilização da sociedade. Afinal, famosos e anônimos têm enviado doações às vítimas e se voluntariado em meio ao caos.



Sem papas na língua, a famosa foi logo citando nomes e cargos públicos: "Vim aqui como ser humano convocar as autoridades, presidente da República, políticos e governantes para botar a cara e a mão na massa pelo Rio Grande do Sul. O povo brasileiro já está mobilizado, mas cadê o poder público?", perguntou Jojo Todynho.



Em seguida, a influenciadora alertou sobre os relatos de furtos e abuso sexual em abrigos. "Estão saqueando, abusando sexualmente de mulheres e crianças, a coisa está fora de controle. O povo brasileiro está dando uma lição de solidariedade, mas cadê o poder público?", questionou a campeã de A Fazenda novamente..



Além da funkeira, quem também já havia questionado o poder público foi o ator Dado Dolabella que detonou o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. O famoso apontou que o político foi a favor da destruição do meio ambiente, algo que teria corroborado com a tragédia anos depois.