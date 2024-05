Ana Maria manda indireta e detona quem pede ajuda via Pix para o RS - Foto: Reprodução

Ana Maria manda indireta e detona quem pede ajuda via Pix para o RSFoto: Reprodução

Publicado 09/05/2024 10:45 | Atualizado 09/05/2024 11:07

Durante o programa "Mais Você" desta quinta-feira (09), Ana Maria Braga criticou quem está solicitando doações para o Rio Grande do Sul através do próprio PIX. Direta ao ponto, a apresentadora afirmou: "Tem gente que não tem vergonha na cara, é malandro mesmo, né". Nas redes sociais, internautas especularam suposta indireta da famosa a Davi Brito.



Ana Maria condenou a prática de usar o PIX individual para arrecadar fundos, sugerindo uma falta de ética por parte dos solicitantes. Sua fala ecoou nas redes sociais, onde muitos criticaram a loira. Vale destacar que, além de Davi Brito, Felipe Neto, Whindersson Nunes e outros influencers atuaram da mesma forma.



A crítica de Ana Maria Braga deu o que falar na web. “EU SENTI A INDIRETA”, garantiu um internauta. “Eu ajudei enviando para o Pix de algumas pessoas, e não vejo problema nisso”, rebateu outra. “Prefiro doar para o pix de gente que tá prestando contas, do que doar para o governo”, ponderou uma terceira.



Ainda assim, houve quem concordasse com o posicionamento da apresentadora. “Aí vão falar que é indireta pra Davi”, ironizou um telespectador. Porém, a maioria garantiu que é válido mandar doações diretamente aos influencers. Outros chegaram até a questionar como a apresentadora estaria ajudando o Rio Grande do Sul.