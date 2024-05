Belo no 'Domingão do Huck' - Reprodução/Globo

Publicado 08/05/2024 21:47

Belo usou suas redes sociais na noite desta quarta-feira (8) para se pronunciar sobre os rumores de que teria tido uma amante enquanto estava casado com Gracyanne Barbosa.



Em seu perfil no Instagram, o pagodeiro lamentou especulações durante o 'momento delicado' que está vivendo. "A rapidez com que as especulações se espalham, baseadas em informações e boatos sobre este momento delicado da minha vida, é impressionante", iniciou ele nos Stories.



O músico, que foi casado com a musa fitness por 16 anos, prosseguiu: "Infelizmente, negar ou explicar não adianta, pois cada pessoa acredita em sua própria versão da verdade".



"Fico imaginando até onde isso pode chegar, qual será o limite. Somente o tempo dirá, e cabe a mim apenas cuidar das feridas e conviver com as cicatrizes. Assim é a natureza humana", completou.



