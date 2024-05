Viih Tube fala sobre saúde de Lua Di Felice - Reprodução/Instagram

08/05/2024

Viih Tube contou nas redes sociais nesta quarta-feira (8) que Lua Di Felice, de um ano, está doente. Grávida de seu segundo filho com Eliezer, a influenciadora digital revelou que precisou de uma "força-tarefa" para cuidar da bebê enquanto organizava o Chá Revelação.

Nos stories do Instagram, a empresária contou que a herdeira pegou o mesmo vírus que ela. "Agora já tá melhor, mas a Lua pegou o vírus que eu tava, ficou mal também. Toda com catarro escorrendo, tossindo bastante, mas não teve febre, graças a Deus. Teve só coriza, muito catarro, dificuldade para respirar durante a noite", detalhou.

A ex-sister disse que montou uma verdadeira força-tarefa para ajudar na recuperação de Lua, para que ela esteja bem e saudável no evento, que será transmitido ao vivo no YouTube neste domingo, (12): "Foram alguns dias pra tratar e deixar ela melhor. E tá bem melhor, graças a Deus, até porque no final de semana tem o Chá Revelação e queria tanto que ela tivesse recuperada. Fizemos uma força-tarefa”.

"Fiquei 24 horas com ela fazendo lavagem nasal o tempo inteiro. Veio uma fisioterapeuta respiratória aqui em casa. Ela faz um escândalo, tem pavor. Tem bebê que aceita [a lavagem nasal], mas a Lua faz um escândalo, nunca vi ela chorar tanto. Ela não gosta, mas foi o que segurou", relatou.

Por fim, Viih tranquilizou os seguidores e afirmou que a filha já está recuperada. "Ela ficou com um pouco de diarreia porque ficou sem apetite, tomando muito leite e pouca comida, deu uma amolecida mesmo. Mas tá bem melhor agora e em nenhum momento ficou triste, tá feliz, né Lua?", concluiu.