Ex-BBB Davi presta contas após pedir doações para o RS - Reprodução/Instagram

Publicado 08/05/2024 18:09 | Atualizado 08/05/2024 18:54

Após ser detonado por pedir doações para o Rio Grande do Sul através de uma chave pix pessoal, o campeão do BBB 24 Davi Brito usou suas redes sociais nesta quarta-feira (8) para prestar contas com os seguidores.



A caminho do estado para atuar como voluntário, o ex-brother informou que arrecadou mais de R$ 72 mil para as pessoas afetadas pelas chuvas no estado. Pouco depois, ele compartilhou os valores gastos.



De acordo com comprovante fiscal divulgado pelo baiano, uma carreta com 24 paletes com garrafas de água mineral, no valor de R$ 41.880 foi enviada para Canoas, no RS. O município foi um dos mais afetados pelas enchentes no estado.

"Uma carreta já foi", escreveu Davi ao exibir as doações. “Está chegando Rio Grande do Sul. Faça o bem, sem olhar a quem".

