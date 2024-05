Fernanda Paes Leme com a filha, Pilar - Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme com a filha, PilarReprodução/Instagram

Publicado 08/05/2024 15:35 | Atualizado 08/05/2024 15:47

Fernanda Paes Leme usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para contar que decidiu doar os presentes recebidos por sua filha recém-nascida. Os itens serão destinado as crianças afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

Nos stories do Instagram, a apresentadora agradeceu o carinho de amigos e familiares que decidiram presentear Pilar, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio, mas explicou que vai doá-los para vítimas das enchentes no estado.

Fernanda disse que se comoveu com as últimas notícias e vai destinar as doações para ajudar mães e crianças que foram afetadas pelas chuvas. “Estamos aqui também assim como o Brasil todo, muito tocado, acho que tocado nem é a palavra, é atravessado mesmo com tudo que está acontecendo no sul do país”, iniciou ela na publicação.

A artista afirmou que realizou outras doações, mas vai enviar também os itens para crianças. “Obviamente, a gente já fez nossas doações e agora chegou o momento, né? Eu estou vendo muitas mães e crianças passando por tudo isso. Nossa Senhora, como dói! Dói muito, imagina lá”, explicou.

“A gente vai separar aqui. Vocês também acompanharam, Pilar ganhou muitas coisas e muitas coisas já foram doadas, mas ainda tem bastante coisa aqui. Então, eu agradeço todo esse carinho de quem mandou e manda presentes para ela. Sem dúvida, hoje eles vão ter outros significados porque a gente vai separar muita coisa para doar”, finalizou.