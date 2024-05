Equipe de Sammy Sampaio atualiza estado de saúde - Reprodução/Instagram

Publicado 08/05/2024 14:06 | Atualizado 08/05/2024 14:06

Sammyusou seus stories para expressar sua indignação com a atitude de uma professora durante a apresentação do Dia das Mães de seu filho. Enquanto ele cantava, começou a chorar e foi repreendido pela professora.



A influencer explicou que a escola do filho não segue uma abordagem de educação respeitosa, sendo mais tradicional. Ela ressaltou a importância de espalhar conhecimento sobre educação respeitosa, já que algumas pessoas tratam as crianças como robôs, sem entender suas emoções.



Sammy enfatizou o fato de que, mesmo adotando uma educação respeitosa em casa, as crianças estão sujeitas a ambientes que não seguem essa linha. Ela contou que a professora chegou a sentar o filho no colo, o que a deixou ainda mais incomodada.



A ex de Pyong Lee finalizou destacando que é essencial continuar propagando a educação respeitosa, mesmo diante de situações como essa. Ela ressaltou que, apesar dos obstáculos, é fundamental persistir nesse caminho para criar um ambiente melhor para as crianças.



Na web, o assunto dividiu opiniões: “Vi o vídeo e como mãe, tenho que aplaudir a professora. Não repreendeu em nada a criança, ela ainda incentivou a continuar cantando”, apontou uma internauta. “Um monte de gente metendo o pau [em Sammy] mais se fosse com o filho de cada uma eu queria ver”, ironizou outra.