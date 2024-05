João Guilherme e Bruna Marquezine - Foto: Reprodução

Publicado 08/05/2024 10:59

Os rumores de romance entre João Guilherme e Bruna Marquezine ganharam ainda mais força quando o ator compartilhou um post da atriz no Met Gala. Na publicação, ele incluiu um emoji de troféu, apoiando a mais nova conquista da artista. Já na web, internautas comentaram sobre a ação do famoso.

Além de exaltar a diva em seus stories do Instagram, João Guilherme comentou no post de Bruna, elogiando-a com um "fascinante". Os seguidores, por sua vez, brincaram com o carinhoso apelido "chuchuzinho", que o ator supostamente usa para se referir a atriz.

O “fascínio” de João Guilherme por Bruna Marquezine chegou a dividir opiniões na web. “A Bruna marquezine só pode se odiar muito”, disse uma internauta, sugerindo que a atriz não devia se envolver com o ator. “O cara tratando ela igual uma rainha e voces falando mal dele”, pontuou outra, defendendo o irmão de Zé Felipe.

Vale destacar que Bruna Marquezine fez sua estreia no Met Gala com um deslumbrante vestido branco do estilista Tory Burch. A famosa também usou joias da Tiffany & Co, avaliadas em mais de R$ 4,6 milhões, incluindo brincos de platina e ouro amarelo.