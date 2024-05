Ana Paula Renault crítica Davi após participante dizer que não conhece Deborah Secco - Reprodução/Instagram/Globo

Ana Paula Renault crítica Davi após participante dizer que não conhece Deborah SeccoReprodução/Instagram/Globo

Publicado 08/05/2024 09:05

Ana Paula Renault criticou a iniciativa de Davi Brito, que disponibilizou seu pix para arrecadar fundos em prol do Rio Grande do Sul. A jornalista afirmou que sua atitude é contraditória. Ela argumentou que o vencedor do BBB 24 está passando informações confusas e sua ida ao estado apenas causará tumulto. Porém, o discurso da famosa não foi bem recebido pelos internautas.

Após Davi Brito disponibilizar o seu pix para ajudar ao povo do Rio Grande do Sul, o próprio Twitter questionou a ação do ex-brother. A rede social até emitiu uma mensagem de alerta. Em seguida, quem denunciou sobre o assunto foi a Ana Paula Renault, sendo desacreditada pelos usuários.



Nas redes sociais, a jornalista foi detonada devido ao seu posicionamento. “O r4cism0 é escancarado! Um monte de artista fazendo vakinha no próprio nome e somente e ele é questionado”, criticou uma seguidora. “Essa mulher amargurada, só sabe criticar né!? Pegou o guri pra Cristo e olha que nem sou fã dele eu hein”, pontuou outra.



Houve também quem questionasse o papel da comunicadora nas campanhas. “E ela está fazendo o que para ajudar?”, perguntou uma terceira. “Não suporto o Davi, mas toda ajuda é bem vinda, ela que tá reclamando vai fazer o que?”, duvidou mais uma.