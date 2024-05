Patrícia Poeta - Reprodução/Instagram

Publicado 07/05/2024 21:05 | Atualizado 07/05/2024 21:05

Patrícia Poeta informou nas redes sociais nesta terça-feira (7) que, após dias sem comunicação, reencontrou sua tia, Jane, que estava em área afetada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A apresentadora viajou até o estado para mostrar no "Encontro", programa da Globo, as enchentes que assolam o estado.



A jornalista, que é de Jerônimo, postou um vídeo em que aparece chegando na casa da tia. Na publicação feita no Instagram, Patrícia falou sobre o alívio de saber que Jane estava bem. "E apesar dos tempos pesados, hoje foi um dia de alívio para mim e minha família", declarou ela. "Estávamos há alguns dias com pouca comunicação e, depois, nenhuma com minha tia Jane - única irmã do meu pai".

"Vim a trabalho para informar sobre tudo o que acontece por aqui, mas hoje consegui sair para ir até a casa dela e ver a situação. Fui com o coração palpitando, mas preparada para tudo", relatou. "Esses dois dias vendo muitas coisas me prepararam um pouco, para isso. Graças a Deus, quando cheguei lá, ela estava salva e bem. Ver ela abrir aquela porta e sorrir iluminou o meu dia".

"Às vezes a gente não fala, mas no meio dessa tragédia, temos também nossos dramas, preocupações e tristezas… Então, sejamos empáticos. Só desejo que a alegria que tive hoje seja a de muitas outras famílias. Fica aqui meu obrigada a todos que têm sido incansáveis nas buscas e ajudas", concluiu.