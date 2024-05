Ex-BBBs Thelma, Amanda e Marcela viajam para ajudar vítimas no RS - Reprodução/Instagram

Publicado 07/05/2024 16:29 | Atualizado 07/05/2024 16:41

As ex-BBBs Amanda Meirelles, Thelma Assis e Marcela McGowan uniram forças e embarcaram para o Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas dos temporais que atingiram o estado. As três ex-participantes do reality show da TV Globo são médicas e vão atuar como voluntárias.

Em seu perfil no Instagram, a campeã do BBB 23 pediu doações para as pessoas afetadas pelas enchentes no estado e informou que iria ao Rio Grande do Sul ajudar as vítimas. "O grande impasse estava sendo logística. Algumas estradas bloqueadas, outras com risco de desmoronamento. Pensando na segurança, a gente estava organizando a melhor forma por aqui", disse ela, que também trabalhou como médica intensivista, ainda na segunda-feira (6).

"Depois de algumas tentativas, estou indo na cara e coragem", disse a ex-BBB, revelando que a médica ginecologista Marcela, do BBB 20, também decidiu ser voluntária. "Estou vendo aqui a logística, já deixei reservada uma passagem de avião, porém a Marcela entrou em contato comigo e a gente tá pensando em ir de carro. Então bora", completou.

Horas depois, a viagem ganhou mais uma integrante: Thelma Assis, médica anestesiologista e campeã do BBB 20. O trio posou embarcando no aeroporto com o grupo de médicas voluntárias que vão atender os afetados pelas fortes chuvas.