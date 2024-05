Terry Crews surpreende com aparição no Brasil e devora lanche em SP - Foto: Reprodução

Terry Crews surpreende com aparição no Brasil e devora lanche em SP Foto: Reprodução

Publicado 07/05/2024 12:22 | Atualizado 07/05/2024 12:23

Depois da visita de Vincent Martella, o Greg de "Todo Mundo Odeia o Chris", ao Brasil, foi a vez de Terry Crews aparecer no país. Surpreendendo os fãs ao ser visto no Mercado Municipal de São Paulo na última sexta-feira (3), o artista internacional causou com sua breve e marcante visita.



O ator norte-americano, conhecido por papeis como Latrell em "As Branquelas" e Julius em "Todo Mundo Odeia o Chris", experimentou o famoso sanduíche de mortadela do Mercadão de SP. Inclusive, o momento gerou bastante repercussão nas redes sociais.



"Terry mora nos corações brasileiros", afirmou um internauta. "Estou amando ver que os atores da série estão se identificando muito com o Brasil, exceto o Cris, porque todo mundo odeia ele. Sensacional", ironizou outro. "Que legal! Sanduíche de mortadela do mercadão é top mesmo!", garantiu mais um.



A visita de Terry Crews ao Mercadão foi uma surpresa agradável para os frequentadores e funcionários do mercadão. O diretor do local, Aldo Bonametti, se alegrou com a presença do ator: "Assim que soubemos, eu fui lá recebê-lo. Ele foi extremamente gentil. Contou que estava no hotel e resolveu passear por São Paulo [...] Ficamos muito lisonjeados e felizes com a visita”, declarou.