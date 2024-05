Paula Burlamaqui - Foto reprodução internet

07/05/2024

Na última segunda-feira (6), Paula Burlamaqui surpreendeu os seguidores ao confirmar seu relacionamento com o empresário Luís Paulo Montenegro. A atriz postou uma foto ao lado do novo namorado, empresário que é ex-marido da também atriz Carolyna Aguiar.



Paula compartilhou o registro em sua conta no Instagram, onde os dois aparecem abraçados durante um passeio na Praia de Itacoatiara. De forma discreta, ela adicionou apenas um emoji de coração na legenda, recebendo muitos elogios dos fãs e seguidores.



Para quem não sabe, Carolyna Aguiar, a ex-mulher do empreendedor, é uma atriz consagrada. A mesma já participou de elencos de peso em novelas como “Desejo”, “Fera Ferida”, “Páginas da Vida” e sua última aparição foi em “Totalmente Demais”. Já Paula esteve nas telinhas recentemente, sendo parte do folhetim “Elas por Elas”.



Rumores sobre o romance circulavam desde fevereiro, quando Paula recebeu uma declaração de Luís em seu aniversário. O empresário, que já teve dois filhos com Carolyna Aguiar, mantém um perfil discreto nas redes sociais. Enquanto isso, Paula estava solteira desde o término de seu casamento com Edu Reys.