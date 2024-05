Claudia Raia durante entrevista ao 'Roda Viva' - Nadja Kouchi / TV Cultura

Publicado 07/05/2024 09:03 | Atualizado 07/05/2024 09:10

A atriz Claudia Raia foi a entrevistada do programa Roda Viva, da TV Cultura, onde abordou temas delicados como a legalização do aborto. Sem hesitar, a artista declarou seu posicionamento a favor de que todas façam sua própria escolha. Ela deixou claro que somente a gestante deve decidir.



"A mulher que sabe o que está acontecendo com ela. Você não é obrigada a ter uma gravidez se você for estuprada ou se você não deseja, porque se você não deseja o corpo é teu", enfatizou Claudia Raia, defendendo a autonomia feminina diante da gestação e da possibilidade de encerrar a gravidez.



Durante a entrevista, a atriz também relembrou um aborto espontâneo que sofreu. "Já fiz aborto, mas acabou sendo espontâneo, porque eu fiz um filme no Xingu e eu tomei a vacina de febre-amarela, e eu estava grávida e não sabia", explicou Claudia Raia, mostrando que não considera algo de outro mundo.