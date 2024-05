Luana Piovani e Pedro Scooby - Reprodução/Instagram

Publicado 07/05/2024 08:40

Luana Piovani tem sido alvo de comentários maldosos após Pedro Scooby liderar uma ação para ajudar vítimas do Rio Grande do Sul. A atriz compartilhou alguns dos comentários em suas redes sociais. Entre eles, alguns destacam a ironia de que ela sempre critica o ex-marido, mas agora supostamente deveria elogiá-lo.

Em resposta, Luana revelou que seu filho Dom, que está morando com o pai no Rio de Janeiro, ainda não foi para a escola após 20 dias. Ironizando os defensores de Scooby, ela desabafou: "Para as v*cas que acham ele o máximo, peguem a senha", disparou a atriz.

A artista também mostrou-se abalada com a tragédia no Rio Grande do Sul, compartilhando que tem ajudado mães que perderam tudo. Luana Piovani relatou uma crise de choro e, após ler comentários negativos, decidiu respeitar as escolhas do filho e do ex-marido, refletindo sobre seu papel e o que está ao seu alcance.