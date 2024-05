Susana Vieira cria climão entre atrizes da Globo - Foto reprodução internet

Susana Vieira cria climão entre atrizes da GloboFoto reprodução internet

Publicado 07/05/2024 08:19

Este colunista descobriu com exclusividade que Sônia Maria Vieira Gonçalves, mais conhecida como Susana Vieira, de 81 anos, acumula uma dívida de aproximadamente R$ 7 mil por Imposto Predial e Territorial Urbano.



Nos documentos obtidos pela coluna, o Município de Armação dos Búzios entrou na Justiça e propôs uma execução fiscal em face da atriz da TV Globo.



O valor total do IPTU devido, atualizado em agosto de 2021, é de R$ 6.767,72, referente de 2018 a 2020. A quantia é referente a um imóvel localizado no bairro de Manguinhos, em Búzios, no Rio de Janeiro.



Em março de 2023, o juiz Eric Fernandes definiu a citação e a intimação da artista. Susana recebeu o prazo de cinco dias para quitar a dívida com os acréscimos legais, multa e demais encargos.



Além disso, a ação inclui também o pagamento de honorários advocatícios, sob pena de penhora de bens suficientes para satisfazer à execução.