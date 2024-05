Pedro Scooby auxilia nos resgates no Rio Grande do Sul - Reprodução/Instagram

Pedro Scooby auxilia nos resgates no Rio Grande do SulReprodução/Instagram

Publicado 07/05/2024 20:23 | Atualizado 07/05/2024 20:29

Pedro Scooby, que está no Rio Grande do Sul como voluntário, usou as redes sociais na noite desta terça-feira (7) para dar detalhes dos resgates feitos no estado. O ex-BBB contou que o grupo de surfistas conseguiu resgatar 50 pessoas ao longo do dia.

"Acabamos de sair da água, hoje foi um dia especial", iniciou ele nos Stories do Instagram. Acompanhado do também surfista e ex-BBB Lucas Chumbo, os dois relataram que sobrevoaram as áreas inundadas com a ajuda de bombeiros e foram realizar os resgates em motos aquáticas.

Segundo o ex-brother, o grupo de busca e resgate conseguiu chegar até a Escola Municipal Getúlio Vargas, na cidade de Eldorado do Sul, após alerta dos seguidores e resgataram 50 pessoas no local. "Óbvio, é um trabalho em equipe gigante, muita gente ajudando, foi muito maneiro", prosseguiu. "Queria agradecer a todo mundo, a polícia civil e federal ajudou muito, todo mundo estava na correria pra ajudar, os bombeiros...".

"No finalzinho, achamos um ginásio e tinha mais de vinte cachorros. Conseguimos levar todos. Foi muito animal", celebrou Scooby.

O marido de Cintia Dicker contou que alguns moradores hesitaram em deixar os lares e eles tiveram que convencê-los a buscar abrigo em um local seguro. "Muita gente não quer sair das casas, fica no segundo andar... E a gente descobriu que o cara tinha uma mulher grávida. A gente convenceu ele, ficou no trabalho psicológico e conseguiu", relatou.

"Também teve uma mãe que tinha acabado de fazer uma cesárea. A gente pegou ela no colo. A bebê tinha uma ou duas semanas, muito pequenininha. Convencemos ela, e levaram todos embora. Dentro de toda a tragédia, dá um alívio e um carinho no coração", completou ele.