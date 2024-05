Bruna Lombardi atualiza fãs sobre seu estado de saúde - Reprodução/Instagram

Publicado 07/05/2024 15:14

A atriz Bruna Lombardi precisou ser internada para tratar uma virose estomacal em um hospital de São Paulo. Nesta terça-feira (7), a artista de 71 anos usou suas redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde.



Na postagem feita no Instagram, Lombardi tranquilizou os fãs e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu dos seguidores. "Obrigada a cada um de vocês por toda essa linda energia do bem que recebo nesse momento. Amigos que conheço ou mesmo sem conhecer me mandam mensagens de muito carinho me desejando total cura e completa recuperação", iniciou na legenda.



"Estou nesse processo e com tanta gente assim me desejando o melhor, cercada de tanto afeto, sei que vou ficar bem. Como está no meu livro: Manual para Corações Machucados, o amor cura", completou.



A notícia da internação de Bruna Lombardi foi divulgada nas redes sociais na última segunda-feira (6). A atriz veterana informou que realizou uma bateria de exames, está medicada e no "processo de recuperação total".