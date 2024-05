Após descobrir suposta amante de Belo, Gracyanne Barbosa manda recado - Foto: Reprodução

Publicado 07/05/2024 11:10 | Atualizado 07/05/2024 15:21

Gracyanne Barbosa parece ter superado o fim de seu casamento com Belo. A famosa até já comentou abertamente sobre a suposta amante do pagodeiro, desejando felicidade ao novo casal. Vale destacar que, há pouco tempo, a influencer compartilhou que tem esperanças de voltar com o ex-marido.

Gracyanne afirmou na web que não se interessa pela vida pessoal do ex-marido após a separação e que conversam apenas quando necessário. Ela também revelou ter descoberto um affair de Belo recentemente, o que a deixou furiosa em um primeiro momento.

A musa fitness confessou ter se sentido culpada por um caso extraconjugal quando, segundo ela, o casamento já estava acabado. Desde então, Gracyanne parou de seguir e bloqueou Belo nas redes sociais, demonstrando um novo capítulo em sua vida após a separação.

“Para mim [o romance de Belo] é uma novidade! Estamos separados. Obviamente nos falamos quando necessário, mas não sobre vida pessoal", enfatizou a influenciadora. Por fim, ao saber que o cantor teria até dado um carro para o novo affair, ela deixou um recado: “Que sejam felizes!”.