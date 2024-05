Neymar se pronuncia após ação em RS: 'Não curto postar tudo que faço' - Foto: Reprodução

Neymar se pronuncia após ação em RS: 'Não curto postar tudo que faço'Foto: Reprodução

Publicado 07/05/2024 11:43

Neymar usou suas redes sociais para falar sobre as doações feitas ao Rio Grande do Sul, que enfrenta temporais e alagamentos. O jogador foi responsável por financiar a parte aérea de operação de campanha solidária. Nas redes sociais, o atleta aproveitou para incentivar seus seguidores a contribuírem também.



O famoso, que recebeu agradecimento público de Tata Estaniecki pela ajuda, comentou sobre a situação em seu perfil do Instagram. “Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais, independente da sua condição financeira", afirmou Neymar.



Destacando que a importância está na intenção de cada um de fazer o melhor pelo Rio Grande do Sul, ele continuou: “Nao gosto e nao curto postar tudo que faco ou ajudo, porque quem faz, faz pelo coracao e nao por engajamento. Entao, este post e para incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem”.



O ex-namorado de Bruna Biancardi agradeceu aos envolvidos nas doações e afirmou estar acompanhando a situação. “Desde ja agradeco aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas. To aqui de longe orando para que tudo volte ao normal… Meu pai esta cuidado e dando todo auxilio possivel”, encerrou.