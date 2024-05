Filho de Madonna teria se encantado por Sophie Charlotte e segue atriz - Foto: Reprodução

Publicado 07/05/2024 14:29

O filho da cantora Madonna, David Banda, de 18 anos, começou a seguir a atriz Sophie Charlotte nas redes sociais após conhecê-la em sua viagem ao Brasil. Os dois se encontraram no after exclusivo pós-show da rainha do pop no Rio de Janeiro e, desde então, o rapaz teria se interessado pela brasileira.

Tudo indica que David ficou realmente encantado por Sophie e fez questão de seguir o perfil da artista nas redes sociais. A atriz, por sua vez, também seguiu o rapaz de volta, alimentando os rumores na web. Aliás, o herdeiro de Madonna até curtiu algumas fotos da brasileira, indicando um possível interesse.

Vale lembrar que Sophie Charlotte está solteira após se separar de Daniel de Oliveira, com quem a artista foi casada por 8 anos. Atualmente, ela interpreta a personagem Eliana na novela "Renascer" da Globo e parece ter chamado a atenção do filho de Madonna.

Madonna veio ao Brasil acompanhada de quatro de seus seis filhos, são eles: David Banda, Mercy James, Estere e Stella. O show que ela realizou em Copacabana supostamente lhe rendeu uma quantia milionária, equivalente a US$ 3,3 milhões, segundo o colunista Ancelmo Gois. O evento custou cerca R$ 59,9 milhões.