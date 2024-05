Emilly Araújo - Reprodução/Instagram

Publicado 07/05/2024 16:13 | Atualizado 07/05/2024 16:21

A campeã do BBB 17 Emilly Araújo se emocionou ao revelar que perdeu sua casa na tragédia no Rio Grande do Sul, estado onde nasceu. Nesta terça-feira (7), a ex-sister falou sobre estar organizando doações para ajudar as pessoas atingidas pelas enchentes no estado e recebeu o apoio dos fãs.



Nos stories do Instagram, a influenciadora chorou ao falar sobre a situação do estado e lamentou ter perdido a casa onde cresceu, destacando que não está vitimizando por também estar em um local seguro.



"Só uma questão, que nem é a principal. Eu perdi a minha casa. Eu perdi a casa em que cresci com a minha mãe. Ela está embaixo da água, não dá para ver. Não dá nem para saber onde era minha casa", desabafou, emocionada.



"Eu não estou me vitimizando, estou aqui, estou segura. A minha família, por mais que esteja lá com comida e água, não está segura", prosseguiu.



A ex-participante do reality global reforçou que segue arrecadando doações para as pessoas afetadas e que planeja ir ajudar pessoalmente. "Então, daqui, consigo tentar ajudar vocês ao máximo. Estou tentando ir para aí também", completou.

Nos comentários, os fãs mandaram mensagens de apoio à ex-BBB. "Sinto muito minha linda! Deus proverá! Estamos juntas", disse uma. "Estamos aqui na torcida, sabemos como isso está mexendo com você, além de querer ajudar os que não são favorecidos, tem o lado sentimental que perdeu a casa, que tem lembranças da sua mãe e da sua dinda, menos críticas, mais ajuda", declarou outra. "Você é uma mulher incrível, Emilly. Confio na sua coragem, Deus está te guiando", afirmou uma terceira.