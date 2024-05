Endrick com a namorada, Gabriely, no 'Conversa com Bial' - Reprodução/Globo

Endrick com a namorada, Gabriely, no 'Conversa com Bial'Reprodução/Globo

Publicado 07/05/2024 18:42

Aos 17 anos, Endrick abriu o jogo sobre os planos de se casar com a namorada Gabriely Miranda. O jogador participou do "Conversa com Bial", programa da TV Globo, e deu detalhes sobre o desejo de formar a própria família.

No papo exibido na última segunda-feira (6), Pedro Bial fez "a pergunta que não quer calar": "Vai ter casório quando?".

"Como falei ao meu pai e minha mãe, eu quero ser pai novo, quero ver meu filho crescer, ter afinidade, mas ela é quem tem que dizer sim ou não, né?”, respondeu o atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira.

A modelo de 21 anos afirmou que os dois ainda são muito jovens para começarem a planejar ter filhos. "Acho que a gente é muito novo, tem muito caminho pela frente. A gente ainda está vendo isso”, declarou ela.

"Eu crio meu filho para ter hombridade, como ele fez com o presente da ex-namorada. Acho que é como ela falou, eles estão muito novos para casar. Tem muita coisa pela frente", concordou a mãe do atleta, Cintia.