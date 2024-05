Davi Brito no 'Podpah' - Reprodução/Instagram

Publicado 07/05/2024 19:05 | Atualizado 07/05/2024 19:14

Davi Brito, campeão do BBB 24, anunciou nesta terça-feira (7) que vai viajar ao Rio Grande do Sul para ajudar os milhares de afetados pelas enchentes no estado.

Em uma live feita no Instagram, o ex-brother convocou os fãs de Salvador para ajudarem as vítimas. Na transmissão ao vivo, Davi aparece preparando sua mala para atuar como voluntário.

"Estou indo a caminho do Rio Grande do Sul, vou pegar o voo agora de noite. Vou fazer o bem sem olhar a quem, não importa se eu sou rico, não importa. Eu estou indo e vou ajudar aquelas pessoas lá", disse ele.

De acordo com dados da Defesa Civil do estado, a tragédia já soma 90 mortos, 131 desaparecidos e 362 feridos. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 397 estão com algum relato de problema relacionado ao temporal.