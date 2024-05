Felipe Simas é casado com Mariana Uhulmann - Reprodução/Instagram

A influenciadora Mariana Uhlmann, casada com Felipe Simas , publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (7) para falar sobre a recuperação do marido. O ator Felipe Simas foi diagnosticado com uma doença degenerativa rara."A alegria de ver ele sem dor. Obrigado, Senhor", declarou Mariana, mãe de Joaquim, Maria e Vicente, frutos do casamento com Simas. Os dois são casados há 10 anos.

Na última semana, o artista informou que foi diagnosticado com neurite óptica e sofreu uma perda de visão. "Hoje, vim compartilhar com vocês um momento que afetou nossas vidas de forma inesperada. Eu, Felipe Simas, fui diagnosticado e enfrentei a neurite óptica, uma condição que pode ser um dos primeiros sinais da doença do espectro da neuromielite óptica (NMOSD) — uma doença autoimune rara que afeta o sistema nervoso central, principalmente o nervo óptico e a medula espinhal", contou.



“Foi assustador lidar com sintomas como perda de visão e dor ao mover os olhos. Aquelas sensações despertaram um alerta dentro de mim, um sinal de que algo não estava bem. Buscar ajuda médica foi crucial, e só assim pude começar a entender o que estava acontecendo”, completou o ator.