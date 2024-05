Márcio André Mendes, filho caçula de MC Marcinho, consegue remover tio do inventário do pai - Foto: Reprodução

Márcio André Mendes, filho caçula de MC Marcinho, consegue remover tio do inventário do pai Foto: Reprodução

Publicado 08/05/2024 08:12 | Atualizado 08/05/2024 09:37

Parece que o imbróglio entre os herdeiros de MC Marcinho pela partilha de bens do cantor já falecido está longe de chegar ao fim. Em março, este colunista que vos escreve informou a vocês que Márcio André Mendes, filho caçula de Marcinho, na época menor de idade e representado pela mãe, MC Cacau , afirmou que seus irmãos, junto de seu tio Mauro Roberto, irmão do cantor falecido, estavam escondendo o real patrimônio deixado pelo artista.Meses depois, essa briga ganhou um novo capítulo. Em documentos obtidos com exclusividade pela coluna Daniel Nascimento, este colunista descobriu que Márcio André Mendes conseguiu remover o tio como inventariante. Na decisão, a juíza Mirian Lima indeferiu a nomeação de Mauro Roberto e nomeou para o cargo o herdeiro Matheus Ribeiro Garcia, indicado pela maioria dos irmãos.MC Marcinho, que ficou conhecido nacionalmente pelas músicas "Rap do Solitário", "Princesa", "Glamourosa", "Garota Nota 100" e "Tudo é Festa", morreu em agosto de 2023. O músico, de 45 anos, deixou cinco filhos.