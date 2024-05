Gisele Bündchen - Reprodução/Instagram

Gisele BündchenReprodução/Instagram

Publicado 08/05/2024 09:27

Gisele Bündchen estaria descontente com piadas feitas sobre seu divórcio com Tom Brady em um programa de humor. Durante a participação do jogador no The Greatest Roast of All Time, comediantes, amigos e ex-colegas de time fizeram graça sobre a separação dele com a modelo.

Uma fonte informou à revista People que Gisele ficou “profundamente decepcionada com o retrato desrespeitoso que foi feito da família dela” no programa. O apresentador Kevin Hart chegou a fazer piadas sobre o relacionamento da modelo com o Joaquim Valente, professor de Jiu-Jitsu.

A situação teria sido ainda mais impactante para a brasileira por ter sido pega de surpresa com as falas. Afinal, tudo aconteceu enquanto seu estado natal, o Rio Grande do Sul, está em calamidade pública. A edição do programa deixou Gisele desconfortável.