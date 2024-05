Fabiana Justus fica indignada com histórias de filmes infantis - Reprodução / Instagram

Fabiana Justus

Publicado 08/05/2024 09:58

Fabiana Justus explicou em suas redes sociais o motivo de seu afastamento. A influenciadora, que está precisando ir ao hospital todos os dias nesta semana, compartilhou que ficou offline após ajudar o Rio Grande do Sul. Além disso, a jovem enfrenta um momento complexo durante o tratamento da leucemia.

Após colaborar com o Rio Grande do Sul, Fabiana precisou se afastar um pouco da internet para cuidar de sua saúde mental. “Ainda mais em um momento complicado, né, que também estou nesse momento complexo da minha vida. Fiquei curtindo offline com minha família, assim, para não ficar mais triste", desabafou.

A filha de Roberto Justus revelou que está indo ao hospital diariamente para tomar um remédio de manutenção. “Estou aqui no hospital novamente, vindo essa semana todos os dias para tomar um remédio de manutenção. Começou ontem, e terei que tomar todo mês, uma semana por mês, por um bom tempo ainda, mas é uma manutenção”, explicou.

A influenciadora enfatizou que segue as orientações médicas e que os cuidados são para manter seu bem-estar. “É tudo na programação e dentro do protocolo dos meus médicos. E é justamente para manter as coisas boas do jeito que estão. Essa semana estou tendo que vir todos os dias [...] Eles só estão preparando a medicação, vou tomar e aí vou ir para casa, mas só para dividir com vocês", concluiu.