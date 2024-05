Emily Garcia e Babal Guimarães - Foto reprodução Internet

Emily Garcia e Babal GuimarãesFoto reprodução Internet

Publicado 08/05/2024 10:20 | Atualizado 08/05/2024 10:40

Carlinhos Maia reuniu amigos e familiares em seu sítio, o Rancho Maia, para uma festa daquelas. Entre os convidados estavam Babal Guimarães, cunhado do comediante, e Emily Garcia, com quem o mesmo era casado. Inclusive, ela está envolvida em uma polêmica de violência doméstica com o influencer.



Apesar da medida protetiva que Emily tem contra Babal, os mesmos frequentam as festas de Carlinhos, mantendo distância no local. Porém, na madrugada desta quarta-feira (8), Emily acabou indo parar na cama do ex-marido, embriagada, causando constrangimento.



Após ser avisado pelo cunhado, Carlinhos foi até o quarto onde Babal estava com outros convidados e encontrou Emily na cama. Ele a retirou de lá e a levou para o quarto correto. No trajeto, Carlinhos a aconselhou sobre o excesso de bebida, preocupado com sua segurança. Vale destacar que o ex-casal possui uma audiência na Justiça nesta quinta-feira (09).





"Vai dormir com o Babal aí?", perguntou o humorista antes de levar Emily. "Não sei onde eu tô, a Bianca me trouxe para cá. É o meu quarto, né?", rebateu ela. "Emily, vamos, trouxeram você para o quarto errado", pediu Carlinhos, enquanto Babal esperava do lado de fora do cômodo. "Você não dá para beber assim, não, já disse para você", disse o influenciador.