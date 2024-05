Influencer muda oficialmente o nome para Maya Mazzafera - Reprodução/Instagram

Influencer muda oficialmente o nome para Maya MazzaferaReprodução/Instagram

Publicado 08/05/2024 12:17

Maya Massafera, anteriormente conhecida como Matheus Mazzafera, está compartilhando detalhes de sua transição de gênero. A youtuber surpreendeu os seguidores ao revelar partes de um documento mostrando seu novo nome e gênero, além de uma nova grafia para seu sobrenome, com dois "S".



Embora ainda não tenha postado imagens após a mudança, Maya fez uma breve aparição em abril para comentar sobre sua redesignação sexual. Na época, prometendo compartilhar toda a experiência com seus cinco milhões de seguidores no Instagram.



Em suas palavras, a youtuber afirmou: "Precisei ficar longe da internet e me tratar. Mas já vou voltar e quero contar e compartilhar tudo com vocês", garantiu.



A influencer também fez um apelo aos fãs, pedindo que não acreditassem em todas as informações divulgadas sobre ela até que ela mesma se pronunciasse. “Até eu falar, não acreditem em tudo que leem sobre mim, porque a maioria das coisas são distorcidas ou mentiras", afirmou.



Vale destacar que, apesar da promessa de Maya, seu perfil nas redes sociais ainda não possui qualquer imagem da sua transformação. Assim, os fãs aguardam pelo primeiro vislumbre das mudanças.