Isabelle publica fotos no Instagram ao lado de MatteusEllen Soares / Gshow

Publicado 08/05/2024 11:31

Em meio a tragédia que segue abalando corações e vidas no Rio Grande do Sul, a ex-BBB Isabelle Nogueira fez uma publicação que incomodou os internautas. A manaura compartilhou uma foto mostrando que recebeu um anel e um buquê de flores do Matteus. Porém, a atitude do gaúcho dividiu opiniões.

“Lindo da minha vida”, declarou Isabelle, marcando Matteus em seus stories. No entanto, enquanto alguns fãs se mostravam felizes com o fato do shipp seguir vivo, outros seguidores questionavam a ausência de Matteus no Rio Grande do Sul. Ainda assim, algumas pessoas defenderam o gaúcho.

“E aí Matheus ? Vem pro rio grande do sul ajudar teu povo que tu diz que tanto ama”, perguntou uma seguidora. “Antes que os insuportáveis apareçam… Matteus foi para Manaus pq vai participar de um evento para arrecadar alimentos para o RS. Ele tá ajudando com sua visibilidade”, explicou outra. “A galera reclamando do Mateus (???) Queriam que ele estivesse se afogando enquanto tem condições de ficar a salvo e ajudar com 50 milhões? Ah vão pastar”, detonou uma terceira.

Apesar das críticas, o shipp Mabelle também prevaleceu. “Uma chuva de benção nessa união”, desejou uma fã. “Meu dorama é o melhor de todos!”, brincou outra. “A bicha sabe q venceu,parabéns a esse casal de trilhões”, exaltou mais uma.