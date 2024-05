Thelma Assis em Canoas, no Rio Grande do Sul - Reprodução/Instagram

Thelma Assis está atuando como voluntária em Canoas, uma das cidades mais afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A campeã do BBB 20 é médica e viajou ao lado de outras duas ex-participantes, Amanda Meirelles e Marcela McGowan.

Em conversa com o "Encontro", nesta quarta-feira (8), Thelminha relatou que das 30 Unidades Básicas de Saúde, a cidade perdeu 19. "Cheguei aqui em Canoas ontem e fiquei em choque. A cidade embaixo d'água, mais da metade da cidade, estava debaixo d'água".

A anestesiologista contou que foi encaminhada para trabalhar em um dos hospitais que não foram afetados pelas chuvas e está atuando no centro cirúrgico.

"Nos juntamos com um grupo de pediatras e cada uma está atuando na sua especialidade. O trabalho tem sido ajudar os profissionais de saúde daqui que estão sobrecarregados, muitos não estão conseguindo se locomover para sair do hospital e acabam dobrando a jornada", explicou.

Por fim, a campeã do BBB 24 pediu que a população continue fazendo doações para as regiões afetadas. "A gente segue pedindo doação de água, de medicamentos, de alimentos", completou.