Mãe de Endrick corta namorada do filho em foto após climão em programa - Foto: Instagram/Reprodução

Mãe de Endrick corta namorada do filho em foto após climão em programaFoto: Instagram/Reprodução

Publicado 08/05/2024 15:59

Após a participação de Endrick no programa "Conversa com Bial", uma polêmica surgiu envolvendo sua mãe, Cíntia Ramos, e sua namorada, Gabriely. Depois de supostamente menosprezar o relacionamento do rapaz, a veterana chegou a excluir a nora de registro da entrevista nas redes sociais.



O clima parece ter esquentado no programa quando Cíntia, descartou a possibilidade de casamento entre Endrick, de 17 anos, e Gabriely, de 21. "São muito novos para pensar nisso", afirmou ela. A mãe de Endrick também cortou a ideia de que a nora mude para a Espanha atrás do filho, que defenderá o Real Madrid.



Além da situação durante o "Conversa com Bial" a tensão aumentou quando Cíntia compartilhou uma foto do encontro, mas cortou Gabriely da imagem. Nas redes sociais, muitos internautas, que já haviam notado o clima pesado da entrevista, comentaram a suposta indireta da veterana.

Mãe de Endrick corta namorada do filho em foto após climão em programa Foto: Instagram/Reprodução



“A nora pode ser a pior do mundo, se o cara tiver apaixonado e a sogra implicar só faz afastar o filho”, pontuou uma seguidora. “O CÃO que essa sogra deve ser, não tá escrito!”, ironizou outra. “Até entendo ela não apoiar, mas fico pensando na família da menina vendo isso também né... imagina”, refletiu uma terceira.



Para quem não sabe, Endrick, atualmente atacante do Palmeiras, e Gabriely estão juntos há sete meses. Contudo, o jogador vai para o Real Madrid em julho, quando completará 18 anos. A polêmica em torno da foto e da entrevista gerou um debate intenso na web. “A nora pode ser a pior do mundo, se o cara tiver apaixonado e a sogra implicar só faz afastar o filho”, pontuou uma seguidora. “O CÃO que essa sogra deve ser, não tá escrito!”, ironizou outra. “Até entendo ela não apoiar, mas fico pensando na família da menina vendo isso também né... imagina”, refletiu uma terceira.Para quem não sabe, Endrick, atualmente atacante do Palmeiras, e Gabriely estão juntos há sete meses. Contudo, o jogador vai para o Real Madrid em julho, quando completará 18 anos. A polêmica em torno da foto e da entrevista gerou um debate intenso na web.