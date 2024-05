Endrick e Gabriely Sampaio no 'Conversa com Bial' - Reprodução/Instagram

Endrick e Gabriely Sampaio no 'Conversa com Bial'Reprodução/Instagram

Publicado 08/05/2024 17:33 | Atualizado 08/05/2024 17:36

A participação de Endrick no programa "Conversa com Bial", na última segunda-feira (6) continua repercutindo nas redes sociais. Desta vez, internautas apontaram uma indireta da namorada do jogador de futebol para a mãe dele.

Após a Cíntia Ramos compartilhar um registro da entrevista no Instagram e cortar a namorada de Endrick, Gabriely Sampaio, do registro, o que gerou polêmica. Além disso, durante o programa, a mãe do atleta se pronunciou sobre os planos dos dois de se casarem: "São muito novos para isso".

Após a situação, a modelo publicou a seguinte frase: "Nunca perdemos por ser bons para os outros. Mesmo que não seja recíproco, a vida vem e retribuiu".

Já a mãe de Gabriely, Marly Miranda, saiu em defesa da filha: “Nunca permita que alguém apague seu brilho ou te roube a alegria de viver. Aprenda a ignorar aqueles que te fazem mal, supere suas dificuldades, esqueça se preciso for, mas nunca desista de você. Você nasceu para ser vencedora e nada e nem ninguém poderá impedir”.