Marcos Harter debocha de Emilly Araújo - Reprodução/Instagram

Publicado 08/05/2024 19:32 | Atualizado 08/05/2024 19:38

Marcos Harter detonou a ex-namorada, Emilly Araújo, nas redes sociais nesta quarta-feira (8) após a ex-BBB pedir ajuda com doações para as vítimas afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul.



O cirurgião plástico, que se envolveu com a campeã do BBB 17 durante o reality show da TV Globo, publicou um print em que Emilly pede ajuda também para sua família. Na última terça-feira (8), a ex-sister relatou que perdeu a casa em que cresceu no estado.



“Ajude sua família, rapariga! Fizeste o que com o dinheiro que ganhastes há 7 anos?", disparou o ex-brother, que foi expulso do programa devido ao seu comportamento agressivo com Emily durante o confinamento. "Torrou na putaria?”.

Em seguida, ele compartilhou um vídeo da influenciadora e debochou: “Poxa, pessoal! Vamos ajudar essa coitada. Mãe morreu há quase 10 anos e ela segue se vitimizando”.

Emilly Araújo chora ao revelar que perdeu a casa de infância no RS

Nesta terça-feira (7), Emilly Araujo se emocionou ao revelar que perdeu sua casa na tragédia no Rio Grande do Sul, estado onde nasceu. Nesta terça-feira (7), a ex-sister falou sobre estar organizando doações para ajudar as pessoas atingidas pelas enchentes no estado e recebeu o apoio dos fãs.

"Só uma questão, que nem é a principal. Eu perdi a minha casa. Eu perdi a casa em que cresci com a minha mãe. Ela está embaixo da água, não dá para ver. Não dá nem para saber onde era minha casa", desabafou. "Eu não estou me vitimizando, estou aqui, estou segura. A minha família, por mais que esteja lá com comida e água, não está segura".