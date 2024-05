Nego do Borel é criticado por postagem sobre enchentes no RS - Reprodução/Instagram

Publicado 08/05/2024 20:44 | Atualizado 08/05/2024 21:03

O cantor Nego do Borel causou revolta nas redes sociais na noite desta quarta-feira (8) após publicar uma foto feita por Inteligência Artificial de uma criança submersa para representar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.



Em seu perfil no Instagram, o artista publicou a foto de um bebê boiando na água que devastou o estado e escreveu na legenda: "Que tudo volte logo ao normal".



A postagem repercutiu e não agradou aos seguidores de Nego do Borel, que criticaram o posicionamento do artista. "Sensacionalista, aproveitando o sofrimento do nosso povo! Foto de péssimo gosto. Ajuda de outras maneiras, orar seria mais nobre que essa postagem para um artista de alcance. Música de fundo, imagem, um marketing em cima de uma tragédia", disse uma.



"Todo mundo sabe o que está acontecendo lá, na minha opinião, acho que não precisava fazer essa postagem", opinou outro. "Que imagem horrível, como tem coragem de postar uma coisa dessas? Misericórdia", lamentou uma terceira. "Desnecessário postar essa imagem, acho que todos sabemos como a situação está crítica, é muito forte", acrescentou mais uma.



