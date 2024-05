Tom Brady e Gisele Bündchen - Eduardo Munoz/Reuters

Publicado 09/05/2024 09:12

Há alguns dias, fontes informaram que Gisele Bündchen ficou chateada com o ex-marido Tom Brady por compactuar com piadas sobre sua separação. Após ser convidado para o "The Greatest Roast of All Time" da Netflix, amigos do ex-jogador fizeram graça sobre sua separação com a supermodelo brasileira.

Segundo a revista "Us Weekly", Tom Brady teria conversado com Gisele Bündchen após saber que a famosa ficou decepcionada com o ocorrido. De acordo com a revista "People" brasileira, a loira não teria gostado das piadas, especialmente as de Kevin Hart, que zombaram até do seu novo relacionamento com Joaquim Valente.

De acordo com uma fonte próxima à modelo, “foi decepcionante ver a vida dela virar piada". Após a estreia do especial, Tom e Gisele teriam conversado sobre o assunto. "Ela acha que seu novo relacionamento deveria estar fora dos limites. Tom procurou Gisele para pedir desculpas", afirmou uma fonte da "Us Weekly".

Para quem não sabe, Tom Brady e Gisele se separaram em outubro de 2022 após 13 anos de casamento. No entanto, ambos mantêm uma relação cordial, especialmente em relação aos filhos Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10.