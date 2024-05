Neymar e Mavie - Foto: Reprodução

Publicado 09/05/2024 09:46 | Atualizado 09/05/2024 09:52

Neymar Jr. presenteou seus seguidores com novas selfies com a sua filha caçula, Mavie, de 7 meses, nesta quinta-feira (09). Nos comentários da publicação, celebridades e famosos se encantaram com a fofura da bebê. Além disso, fãs destacaram como a pequena lembra o jogador.



Thiaguinho e Paulo André, conhecido como P.A, não economizaram nos emojis de coração, enquanto Luciele Camargo destacou: "Linda hein, puxou a beleza da mãe". Os internautas também não deixaram de notar a semelhança entre pai e filha, brincando sobre o "Ctrl+C e Ctrl+V". “E esse olhar? Cópia perfeita”, apontou um fã.



Além das fotos encantadoras, na última quarta-feira (08), Neymar dividiu um momento fofo com Mavie e sua mãe, Bruna Biancardi. O jogador e a modelo teriam se reaproximado após um término polêmico. O encontro aconteceu na Arábia Saudita, onde o craque joga pelo Al-Hilal.



No vídeo compartilhado, Neymar surpreende a filha, que sorri enquanto Bruna Biancardi a segura. Mavie completou sete meses na última segunda-feira (06), pouco antes de se encontrar com o pai na Arábia Saudita.