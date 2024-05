Davi surpreende fãs ao revelar que dormiu no chão de hospital em RS - Foto: Reprodução

Publicado 09/05/2024 10:31 | Atualizado 09/05/2024 10:34

Davi, vencedor do Big Brother Brasil 24, segue sua jornada no Rio Grande do Sul. Depois de um dia intenso de arrecadação e ajuda às vítimas das enchentes, ele impressionou ao abrir mão de um conforto básico. O baiano revelou que dormiu em um colchão no chão de um hospital local.



Por meio das redes sociais, Davi tem compartilhado todos os detalhes de sua jornada, desde a arrecadação de fundos até suas ações diárias. Na última quarta-feira (08), ele fez uma live para mostrar que optou por dormir no hospital, dispensando hotéis e pousadas.



O baiano então mostrou humildade ao contar como improvisou seu local de descanso: "Estou em um hospital, onde me acolheram. Não tem onde ficar aqui, temos que abraçar a causa neste momento e é isso, já fiz minha cama no chão, simples e humilde", contou ele.



Apesar das dificuldades, Davi ressaltou que sua intenção é apenas ajudar quem precisa. Ele explicou que se sente encantado em realizar essa missão. O ex-participante também enfrentou críticas por divulgar seu pix pessoal, mas reiterou que sua intenção é prestar auxílio às vítimas das enchentes.