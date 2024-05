Ana Paula Renault e Davi Brito - Foto: Reprodução

Ana Paula Renault e Davi BritoFoto: Reprodução

Publicado 09/05/2024 13:16 | Atualizado 09/05/2024 13:18

Ana Paula Renault lançou críticas a Davi, vencedor do BBB 24, acusando-o de fazer "turismo de tragédia" no Rio Grande do Sul. Ela questionou a postura do ex-BBB, alegando que ele estaria explorando a calamidade pública para produzir conteúdo. Nas redes sociais o assunto repercutiu e segue dividindo opiniões.



O embate começou quando Ana Paula foi confrontada por uma usuária do X, antigo Twitter, que a acusou de levantar hipóteses infundadas sobre Davi. A ex-BBB reagiu, defendendo sua posição e alegando que Davi não estava sendo transparente sobre o destino das doações.



"Qual hipótese que eu levantei?!”, perguntou Ana Paula, iniciando outro discurso contra o ex-BBB. “Que ele mentiu sobre os voos, pediu Pix para financiar a viagem, sem falar a destinação, e ainda está lá fazendo turismo de tragédia para produzir conteúdo?", questionou ela de forma irônica.



A jornalista ainda argumentou que a viagem de Davi poderia prejudicar as operações de ajuda: "Você sabe que as cidades no sul estão com racionamento de água? Que ir para a região de forma desorganizada, sem se cadastrar, só tumultua?", apontou.



A ex-BBB também apontou contradições nas ações de Davi: “Uma coisa é se solidarizar, outra é explorar tragédia”, disparou. “Whindersson, Felipe Neto e milhares de outras pessoas estão ajudando [...] deixando claro, desde o início, como seriam destinadas as doações”, enfatizou ela.