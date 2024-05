Em rara aparição, Nubia Oliiver mostra tatuagens iguais às da filha - Foto: Reprodução

Em rara aparição, Nubia Oliiver mostra tatuagens iguais às da filhaFoto: Reprodução

Publicado 09/05/2024 11:08 | Atualizado 09/05/2024 12:23

Neste domingo, mais um Dia das Mães será comemorado, época em que são celebrados os laços eternos entre mães e filhos. Este ano, a modelo, atriz e influenciadora Núbia Oliiver compartilha um aspecto particularmente significativo desse vínculo: uma das tatuagens que ela divide com sua filha de 19 anos, Anne.



Esta tatuagem não é apenas uma expressão de estilo, mas simboliza um compromisso profundo entre mãe e filha. Núbia revela com orgulho: "A Anne escolheu tudo, foi a primeira tatuagem dela. Fizemos juntas num feriado em Uberaba. O desenho escolhido foi o símbolo do inguz, que faz parte do alfabeto de runas, criado por tribos germânicas, mas que foram largamente utilizado por vikings escandinavos."



Essa escolha meticulosa de símbolos carrega um significado profundo: "O símbolo significa ‘onde há vontade, há caminho’, uma releitura da perseverança e força de vontade. A flecha é um símbolo de conhecimento superior, de abertura ao desconhecido, de penetração no alvo e de luz reveladora, mas também de intuição rápida, realização individual ou superior."



Para Núbia, essa tatuagem é mais do que apenas tinta na pele; é um testemunho visível do amor e da ligação inquebrável que ela compartilha com sua filha. Essa conexão profunda é uma parte essencial de sua jornada como mãe, uma jornada que ela descreve como "a tarefa mais séria e cheia de responsabilidades que Deus colocou na minha vida".



Núbia reflete sobre o significado transcendente de ser mãe: "Ser mãe é ser anjo da guarda, protetora, melhor amiga, confidente, parceira, ensinar que se você quiser respeito terá sempre que respeitar o próximo". E neste Dia das Mães, ela estende seus votos calorosos a todas as mães, enquanto honra especialmente sua própria mãe, Eunice, cujos ensinamentos e exemplos moldaram sua jornada materna.



Além dessa tatuagem, Núbia Oliiver e sua filha Anne compartilham mais duas tatuagens iguais. Uma delas, com a frase "Carpe Diem", foi feita em 2020 durante a pandemia, como um lembrete para viver o momento presente. A segunda tatuagem exibe a expressão "amor incondicional", escrita em celta, simbolizando o profundo amor que compartilham. Essas tatuagens adicionais enriquecem ainda mais o vínculo especial entre mãe e filha, representando valores e momentos significativos em suas vidas.