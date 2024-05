Felipe Neto e Caramelo - Foto: Reprodução

Publicado 09/05/2024 12:00 | Atualizado 09/05/2024 12:10

Após dias de angústia, o cavalo que ficou preso em um telhado em Canoas, Rio Grande do Sul, finalmente foi resgatado por uma equipe conjunta nesta quinta-feira (09). Os heróis de Caramelo, como é chamado, incluíam profissionais do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro. Quem também comemorou a ação foi o youtuber Felipe Neto, que vinha atualizando os fãs sobre todo o processo.

O youtuber Felipe Neto e o comediante Whindersson Nunes estiveram entre as personalidades que se mobilizaram para ajudar no resgate do cavalo, mantendo os fãs atualizados sobre a situação. A mobilização gerou uma grande comoção nas redes sociais, com milhares de pessoas acompanhando e torcendo pelo resgate. O animal foi sedado e transferido para um barco, onde recebeu os primeiros cuidados.



Felipe Neto informou em suas redes sociais sobre o andamento da operação, destacando a participação dos oficiais do Exército e dos especialistas. Veterinários da Guarda da Cavalaria de Porto Alegre e reforço áereo também estiveram presentes para prestar os cuidados necessários ao animal.



Em um post no Instagram, Felipe Neto celebrou o sucesso do resgate e agradeceu a todos os envolvidos. "Estou chorando de felicidade! Que orgulho, que pessoas maravilhosas, que união incrível. Caramelo acaba de ser resgatado!", compartilhou ele. O famoso já havia ressaltado a importância da ação conjunta do Corpo de Bombeiros e do Exército.