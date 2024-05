Nego Di e Davi - Foto: Reprodução

Nego Di e DaviFoto: Reprodução

Publicado 09/05/2024 14:34 | Atualizado 09/05/2024 14:45

Nego Di parece ter mudado de ideia sobre o caráter de Davi Brito. Embora tenha detonado o ex-BBB anteriormente, agora ele sai em defesa do campeão. Enquanto Ana Paula Renault segue disparando ofensas ao vencedor do reality show, parece que o baiano encontrou um aliado no gaúcho.



Em seu perfil no X, antigo Twitter, Nego Di fez questão de exaltar o ganhador do BBB 24. "Gostaria de dizer publicamente, que eu sou grato ao davi (campeão do bbb 24) pela ajuda ao meu estado!", iniciou o humorista em caixa alta, marcando o baiano em publicação.



Em seguida, Nego Di “mandou tudo pelos ares”, dando a entender que não importa quem esteja contra o ex-brother, pois seu auxílio é muito bem vindo. “Foda-se o bbb, foda-se o boninho, foda-se tudo! Ele tá sendo muito útil aqui! Tá salvando vidas, e é isso o que importa”, garantiu o famoso.