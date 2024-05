Rico Melquiades e Dayanne Bezerra selam paz após briga - Reprodução/Instagram

Publicado 09/05/2024 15:28

Quase um ano após brigarem no São João da Vila, festa organizada por Carlinhos Maia, em Alagoas, Rico Melquiades e Dayanne Bezerra selaram a paz. Os dois, junto com a irmã do campeão de "A Fazenda 13", Gaby, resolveram a situação na Justiça.

Nesta quinta-feira (9), os três envolvidos na briga fizeram postagens nas redes sociais após participarem de uma audiência de conciliação. “Nos perdoamos, estamos em paz. Na ocasião, eu e Dayanne xingamos um ao outro, mas também não ia passar disso. Minha irmã, no calor do momento, vendo a discussão, agiu de uma forma errada, partiu para cima da Dayanne e jogou o copo no rosto da Dayanne. E as duas começaram a brigar. A todo tempo, eu estava tentando separar. Em nenhum momento, eu ralei a mão em nenhuma das duas”, relatou Rico em vídeo publicado no Instagram.

“Enfim, estamos todos em paz, nos perdoamos e está tudo bem. Hoje aconteceu a audiência e todos nós, com a cabeça no lugar, vimos que não é necessário prosseguir com isso. Todos erramos, nos exaltamos no calor do momento. Estou feliz de a Dayanne ter visto que eu só queria separar. Não tiro a culpa da minha irmã porque ela partiu para cima primeiro. Um novo capítulo, uma nova história, só quero paz”, concluiu ele.

A irmã de Deolane Bezerra também falou sobre o caso. “Nós três erramos, eu e ele começamos um ofendendo o outro. Atitudes bestas e inconsequentes. Só que hoje nos perdoamos e eu só quero dizer que está tudo bem, acabou, não temos mais confusão, passou e ele não é agressor de mulheres”, afirmou.

Por fim, Gabi Melquiades garantiu que os três se resolveram e estão em paz. "Claro que aquela briga não deveria ter acontecido, jamais. Entrei numa briga que não era minha, joguei o copo nela. Toda ação tem uma reação, eu tenho total ciência do que fiz, do meu erro”, completou.

Relembre o caso

Em junho do ano passado, Dayanne e Rico Melquiades protagonizaram uma briga São João da Vila, festa organizada por Carlinhos Maia, em Alagoas. A confusão precisou ser separada por convidados.

Após a briga, Dayanne publicou um vídeo nos stories do Instagram alegando que teria apanhado do ex-A Fazenda e até quebrado um dente. Na gravação, a influenciadora avisou aos seguidores que iria registrar o caso na delegacia.