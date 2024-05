Justin Bieber anuncia que será pai - Reprodução/Instagram

Justin Bieber anuncia que será paiReprodução/Instagram

Publicado 09/05/2024 16:31 | Atualizado 09/05/2024 16:52

O cantor Justin Bieber e a modelo Hailey Bieber usaram suas redes sociais na tarde desta quinta-feira (9) para anunciar que estão à espera do primeiro filho. Após muitos rumores, o casal confirmou a gestação.



No grande anúncio feito através do Instagram, os artistas, que são casados há seis anos, compartilharam posaram juntos em um campo. O ensaio foi feito no mesmo dia em que Justin e Hailey decidiram renovar votos.



fotogaleria

Além dos registros do ensaio, o casal também compartilhou um vídeo romântico da renovação dos votos. Hailey, vestida de noiva, exibiu a barriguinha de grávida e posou para as lentes do marido. Confira:

A postagem rapidamente viralizou e os fãs do cantor, conhecidos como Beliebers, se emocionaram com a notícia. "Eu vi o Justin Bieber crescer e agora eu vou ver o Baby Bieber nascer", disse uma. "O Justin Bieber tem tentado ficar em paz já há alguns anos. Sempre perto da família, sempre cuidando dos irmãos menores. Acredito que ser pai vai ajudá-lo a encontrar muita coisa. Merece muito. Que da hora", afirmou outro. "Que felicidade acompanhar toda a trajetória do Justin e da Hailey e poder celebrar os dois grávidos. Parece sonho", declarou mais um.