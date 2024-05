Giovanna Antonelli e Murilo Benício em parque aquático - Reprodução/Instagram

Giovanna Antonelli e Murilo Benício em parque aquático Reprodução/Instagram

Publicado 09/05/2024 16:12 | Atualizado 09/05/2024 16:13

Giovanna Antonelli viralizou durante um evento de pré-estreia do filme "Amigos Imaginários", em Fortaleza, na última quarta-feira (8). No registro, a atriz aparece ao lado de Murilo Benício vendo o filho dos dois, Pietro, descendo em tobogã.

O registro foi feito em um parque aquático da capital cearense e mostra a reação do ex-casal assistindo ao herdeiro se aventurar em um dos brinquedos.

"Estou com um negócio aqui no estômago. Uma borboleta, aqui", diz Antonelli, sentada ao lado do ex-marido.

Quando Pietro desce pelo tobogã, Giovanna não aguenta e se aproxima da piscina do parque, preocupada. "Deus, Deus, Deus, Deus! Seu louco!", grita", grita ela. Confira abaixo:

O vídeo viralizou nas redes sociais e os seguidores se divertiram com a reação da atriz. "O mais engraçado é que não se trata de uma criança (risos)", brincou uma internauta. "Representando as mães que sofrem em parques com os filhos (risos), muito eu", disse outra. "Mãe sendo mãe independente da idade do filho".

Em "Amigos Imaginários", filme que mistura live-action com animação, Murilo Benício, Giovanna Antonelli e o filho dos dois, Pietro Antonelli, trabalham juntos pela primeira vez como dubladores.