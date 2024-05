Paloma Bernardi faz trend 'Asoka Makeup' - Reprodução/Instagram

Paloma Bernardi faz trend 'Asoka Makeup'Reprodução/Instagram

Publicado 09/05/2024 21:36





Diferente das mega produções, aposta de Paes, Mari Maria e Camila Pudim, que viralizaram por conta das diversas transições e maquiagens inspiradas nas mulheres indianas, Bernardi apostou em uma versão mais simples. Confira abaixo: Depois de Juliana Paes , foi a vez da atriz Paloma Bernardi entrar na trend "Asoka Makeup", que bombou no TikTok, mas o resultado do vídeo não agradou os fãs. A atriz acabou sendo chamada de preguiçosa por seguidores.Diferente das mega produções, aposta de Paes, Mari Maria e Camila Pudim, que viralizaram por conta das diversas transições e maquiagens inspiradas nas mulheres indianas, Bernardi apostou em uma versão mais simples. Confira abaixo:

"Aproveitando que a produção de hoje está toda trabalhada no brilho, não poderia ficar de fora da trend do momento! (Risos) Uma adaptação, claro! A gente se diverte como pode no meio da correria do trabalho!", escreveu na legenda.



Ao conferir o resultado na trend, um fã criticou: "Essa estava com preguiça de fazer a trend completa". Paloma viu o comentário na publicação e rebateu: "Pois é! Readaptei! Foi o que deu para fazer diante! O importante é participar, não é mesmo".