Defesa de Day McCarthy se manifesta após audiência com Bruno Gagliasso - Reprodução/Instagram

Defesa de Day McCarthy se manifesta após audiência com Bruno GagliassoReprodução/Instagram

Publicado 09/05/2024 18:28 | Atualizado 09/05/2024 20:22

Bruno Gagliasso compareceu nesta quinta-feira (9) à Primeira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e participou de uma Audiência de Instrução de Julgamento contra Day McCarthy. Após a audiência referente ao processo criminal em que Day é ré por racismo, a defesa da influenciadora se manifestou com exclusividade à coluna.

A socialite foi acusada de injúria e racismo após proferir ofensas contra Titi, filha do ator com Giovanna Ewbank, em 2017 Por morar no exterior, McCarthy participou por meio de uma videoconferência. “A audiência de hoje foi atípica, algo que jamais vi e imaginei na minha profissão", disse o advogado Gil Ortuzal em conversa com a coluna.



"Uma mistura de emoções em dissonância com as questões jurídicas técnicas, em especial da defesa. O juiz abriu prazo para alegações finais, só depois irá proferir a sentença. Foi uma audiência lastimável”, concluiu o representante da influenciadora.



Em fevereiro deste ano, McCarthy foi condenada a pagar R$ 180 mil de indenização para a família de artistas na área civil. O valor passará por correção monetária e deve se aproximar de R$ 500 mil.



Após a audiência, o ator publicou uma foto ao lado de Titi e declarou: "Por você e com você, sempre. Papai te ama filhinha! TBT do amor".